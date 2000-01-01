Мартыненко Венедикт Елиферьевич
Место рожденияРоссия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Бракосочетание
27.01.1908
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
01.03.1920
Дочь: Анна Венедиктовна
Мать ребёнка: Мартыненко Гликерия Трофимовна
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Смерть
Неизвестно