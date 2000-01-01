Мартыненко Венедикт Елиферьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко Венедикт Елиферьевич

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Место рождения

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1891 г.р.

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Бракосочетание
27.01.1908

Жена: Мартыненко Гликерия Трофимовна

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
01.03.1920

Дочь: Анна Венедиктовна

Мать ребёнка: Мартыненко Гликерия Трофимовна

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Смерть
Неизвестно
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