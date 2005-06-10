Реус Николай Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРеус Николай Трофимович

Реус Николай Трофимович

avatar

Место рождения

Дагестан, Таловка

Дата рождения

Между 1884 и 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1884 и 1885

Отец: Реус (reus) Трофим Андреевич

Мать: Реус Наталья Павловна

Дагестан, Таловка
Бракосочетание
09.01.1908

Жена: Реус Мария Степановна

Рождение ребёнка
20.09.1910

Сын: Реус Иван Николаевич

Мать ребёнка: Реус Мария Степановна

Ставропольский край, Александровский р-н, с. Сабля
Рождение ребёнка
10.03.1913

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Реус Мария Степановна

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
07.01.1915

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Реус Мария Степановна

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
1918

Сын: Реус Василий Николаевич

Мать ребёнка: Реус Мария Степановна

Пятигорск
Рождение ребёнка
25.10.1923

Дочь: Песоцкая Вера Николаевна

Мать ребёнка: Реус Мария Степановна

Пятигорск
Бракосочетание
20.03.1930

Жена: Прасковья Ивановна

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close