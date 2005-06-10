Реус Николай Трофимович
Место рожденияДагестан, Таловка
Дата рожденияМежду 1884 и 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1884 и 1885
Дагестан, Таловка
Бракосочетание
09.01.1908
Жена: Реус Мария Степановна
Рождение ребёнка
20.09.1910
Сын: Реус Иван Николаевич
Мать ребёнка: Реус Мария Степановна
Ставропольский край, Александровский р-н, с. Сабля
Рождение ребёнка
10.03.1913
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Реус Мария Степановна
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
07.01.1915
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Реус Мария Степановна
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Реус Мария Степановна
Пятигорск
Рождение ребёнка
25.10.1923
Дочь: Песоцкая Вера Николаевна
Мать ребёнка: Реус Мария Степановна
Пятигорск
Бракосочетание
20.03.1930
Жена: Прасковья Ивановна
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Смерть
Неизвестно