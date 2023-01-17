Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоздняков Гаврила (Герасим) Михайлович

Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

08.10.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Поздняков Михаил Спиридонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Поздняков Потап Гаврилов

Мать ребёнка: Позднякова Прасковья Никифорова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Акулина Гаврилова

Мать ребёнка: Позднякова Прасковья Никифорова

Рождение ребёнка
06.02.1841

Дочь: Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Позднякова Прасковья Никифорова

Рождение ребёнка
14.04.1843

Дочь: Ирина Гаврилова

Мать ребёнка: Позднякова Прасковья Никифорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.07.1845

Мать ребёнка: Позднякова Прасковья Никифорова

Рождение ребёнка
20.01.1847

Дочь: Ксения Гаврилова

Мать ребёнка: Позднякова Прасковья Никифорова

Рождение ребёнка
08.06.1849

Мать ребёнка: Позднякова Прасковья Никифорова

Рождение ребёнка
04.09.1852

Сын: Поздняков Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Позднякова Прасковья Никифорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.04.1855

Мать ребёнка: Позднякова Прасковья Никифорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.08.1856

Мать ребёнка: Позднякова Прасковья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднякова Прасковья Никифорова

Смерть
08.10.1858
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close