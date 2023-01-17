Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти08.10.1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Поздняков Михаил Спиридонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Позднякова Прасковья Никифорова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Акулина Гаврилова
Мать ребёнка: Позднякова Прасковья Никифорова
Рождение ребёнка
06.02.1841
Дочь: Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Позднякова Прасковья Никифорова
Рождение ребёнка
14.04.1843
Дочь: Ирина Гаврилова
Мать ребёнка: Позднякова Прасковья Никифорова
Рождение ребёнка
18.07.1845
Рождение ребёнка
20.01.1847
Дочь: Ксения Гаврилова
Мать ребёнка: Позднякова Прасковья Никифорова
Рождение ребёнка
08.06.1849
Рождение ребёнка
04.09.1852
Мать ребёнка: Позднякова Прасковья Никифорова
Рождение ребёнка
08.04.1855
Рождение ребёнка
16.08.1856
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.1858
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь