Позднякова Евдокия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Сын: Поздняков Арсений Михайлович
Отец ребёнка: Поздняков Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Поздняков Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Поздняков Мирон Михайлович
Отец ребёнка: Поздняков Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Сгибнева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Поздняков Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Поздняков Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Поздняков Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович
Отец ребёнка: Поздняков Михаил Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно