Позднякова Евдокия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова Евдокия Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Поздняков Арсений Михайлович

Отец ребёнка: Поздняков Михаил Спиридонович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Поздняков Михаил Спиридонович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Поздняков Мирон Михайлович

Отец ребёнка: Поздняков Михаил Спиридонович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Сгибнева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Поздняков Михаил Спиридонович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Поздняков Лев Михайлов

Отец ребёнка: Поздняков Михаил Спиридонович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Поздняков Абрам Михайлов

Отец ребёнка: Поздняков Михаил Спиридонович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович

Отец ребёнка: Поздняков Михаил Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Михаил Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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