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Поздняков Михаил Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Поздняков Спиридон Михайлович

Мать: Позднякова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Поздняков Арсений Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Поздняков Мирон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1836
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