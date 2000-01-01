Поздняков Михаил Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1805
Сын: Поздняков Арсений Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Поздняков Мирон Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1836