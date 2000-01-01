Поздняков Спиридон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоздняков Спиридон Михайлович

Поздняков Спиридон Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Поздняков Михаил Спиридонович

Мать ребёнка: Позднякова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена Спиридонова

Мать ребёнка: Позднякова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ирина Спиридонова

Мать ребёнка: Позднякова Авдотья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднякова Авдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close