Поздняков Спиридон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Поздняков Михаил Спиридонович
Мать ребёнка: Позднякова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена Спиридонова
Мать ребёнка: Позднякова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ирина Спиридонова
Мать ребёнка: Позднякова Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно