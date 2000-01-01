Позднякова Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова Авдотья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Поздняков Михаил Спиридонович

Отец ребёнка: Поздняков Спиридон Михайлович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена Спиридонова

Отец ребёнка: Поздняков Спиридон Михайлович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ирина Спиридонова

Отец ребёнка: Поздняков Спиридон Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Спиридон Михайлович

Смерть
Неизвестно
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