Позднякова Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Поздняков Михаил Спиридонович
Отец ребёнка: Поздняков Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена Спиридонова
Отец ребёнка: Поздняков Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ирина Спиридонова
Отец ребёнка: Поздняков Спиридон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно