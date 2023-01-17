Поздняков Мирон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти19.05.1871
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Поздняков Михаил Спиридонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Миронова
Мать ребёнка: Позднякова Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария Миронова
Мать ребёнка: Позднякова Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Шилкина Наталья Миронова
Мать ребёнка: Позднякова Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Позднякова Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрёна Миронова
Мать ребёнка: Позднякова Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пелагея Миронова
Мать ребёнка: Позднякова Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
20.03.1844
Рождение ребёнка
28.04.1845
Рождение ребёнка
11.07.1847
Рождение ребёнка
11.11.1849
Сын: Поздняков Роман Миронович
Мать ребёнка: Позднякова Фёкла Андреева
Смерть
19.05.1871
Причина смерти: удушье