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Поздняков Мирон Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

19.05.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Поздняков Михаил Спиридонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Миронова

Мать ребёнка: Позднякова Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мария Миронова

Мать ребёнка: Позднякова Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Шилкина Наталья Миронова

Мать ребёнка: Позднякова Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Поздняков Абрам Миронов

Мать ребёнка: Позднякова Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрёна Миронова

Мать ребёнка: Позднякова Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пелагея Миронова

Мать ребёнка: Позднякова Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
20.03.1844

Мать ребёнка: Позднякова Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
28.04.1845

Мать ребёнка: Позднякова Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
11.07.1847

Мать ребёнка: Позднякова Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
11.11.1849

Сын: Поздняков Роман Миронович

Мать ребёнка: Позднякова Фёкла Андреева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
19.05.1871
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: удушье
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