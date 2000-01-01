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Позднякова Фёкла Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

20.01.1870

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Миронова

Отец ребёнка: Поздняков Мирон Михайлович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мария Миронова

Отец ребёнка: Поздняков Мирон Михайлович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Шилкина Наталья Миронова

Отец ребёнка: Поздняков Мирон Михайлович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Поздняков Абрам Миронов

Отец ребёнка: Поздняков Мирон Михайлович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрёна Миронова

Отец ребёнка: Поздняков Мирон Михайлович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пелагея Миронова

Отец ребёнка: Поздняков Мирон Михайлович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Поздняков Роман Миронович

Отец ребёнка: Поздняков Мирон Михайлович

с. Селитьба
Смерть
20.01.1870
c Селитьба
Причина смерти: горячка
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