Позднякова Фёкла Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти20.01.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Миронова
Отец ребёнка: Поздняков Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария Миронова
Отец ребёнка: Поздняков Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Шилкина Наталья Миронова
Отец ребёнка: Поздняков Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Поздняков Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрёна Миронова
Отец ребёнка: Поздняков Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пелагея Миронова
Отец ребёнка: Поздняков Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Поздняков Роман Миронович
Отец ребёнка: Поздняков Мирон Михайлович
с. Селитьба
Смерть
20.01.1870
c Селитьба
Причина смерти: горячка