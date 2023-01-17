Шилкина (Позднякова) Наталья Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
04.02.1853
Рождение ребёнка
21.12.1853
Отец ребёнка: Шилкин Домиан Егорович
Рождение ребёнка
04.03.1855
Дочь: Ефимия Демьянова
Отец ребёнка: Шилкин Домиан Егорович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шилкин Ефим Домианов
Отец ребёнка: Шилкин Домиан Егорович
Рождение ребёнка
01.06.1857
Отец ребёнка: Шилкин Домиан Егорович
Рождение ребёнка
22.01.1859
Отец ребёнка: Шилкин Домиан Егорович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
26.07.1862
Дочь: Евдокия Домианова
Отец ребёнка: Шилкин Домиан Егорович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Шилкин Домиан Егорович
Рождение ребёнка
11.10.1866
Сын: Шилкин Лука
Отец ребёнка: Шилкин Домиан Егорович
Смерть
Неизвестно