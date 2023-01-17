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Шилкин Игнат Домианов

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Место рождения

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь

Дата рождения

22.01.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1859

Отец: Шилкин Домиан Егорович

Мать: Шилкина Наталья Миронова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
26.01.1886

Жена: Шилкин Васса Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.08.1889

Дочь: Наталья Игнатьевна

Мать ребёнка: Шилкин Васса Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.04.1893

Сын: Шилкин Фёдор Игнатов

Мать ребёнка: Шилкин Васса Ивановна

Рождение ребёнка
03.07.1894

Дочь: Мария Игнатьева

Мать ребёнка: Шилкин Васса Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Шилкин Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Шилкин Васса Ивановна

Рождение ребёнка
02.06.1899

Мать ребёнка: Шилкин Васса Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1901

Дочь: Прасковья Игнатьева

Мать ребёнка: Шилкин Васса Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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