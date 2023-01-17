Шилкин Игнат Домианов
Место рожденияc Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Дата рождения22.01.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.01.1859
Отец: Шилкин Домиан Егорович
Мать: Шилкина Наталья Миронова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
26.01.1886
Жена: Шилкин Васса Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1889
Дочь: Наталья Игнатьевна
Мать ребёнка: Шилкин Васса Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1893
Сын: Шилкин Фёдор Игнатов
Мать ребёнка: Шилкин Васса Ивановна
Рождение ребёнка
03.07.1894
Дочь: Мария Игнатьева
Мать ребёнка: Шилкин Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шилкин Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Шилкин Васса Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1899
Мать ребёнка: Шилкин Васса Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1901
Дочь: Прасковья Игнатьева
Мать ребёнка: Шилкин Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно