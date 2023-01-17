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Шилкин Домиан Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Шилкин Егор Митрофанов

Мать: Шилкина Наталья Никитина

Бракосочетание
04.02.1853

Жена: Шилкина Наталья Миронова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.12.1853

Сын: Шилкин Василий Домианов

Мать ребёнка: Шилкина Наталья Миронова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.03.1855

Дочь: Ефимия Демьянова

Мать ребёнка: Шилкина Наталья Миронова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Шилкин Ефим Домианов

Мать ребёнка: Шилкина Наталья Миронова

Рождение ребёнка
01.06.1857

Сын: Шилкин Фёдор Домианов

Мать ребёнка: Шилкина Наталья Миронова

Рождение ребёнка
22.01.1859

Сын: Шилкин Игнат Домианов

Мать ребёнка: Шилкина Наталья Миронова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
26.07.1862

Дочь: Евдокия Домианова

Мать ребёнка: Шилкина Наталья Миронова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1865

Мать ребёнка: Шилкина Наталья Миронова

Рождение ребёнка
11.10.1866

Сын: Шилкин Лука

Мать ребёнка: Шилкина Наталья Миронова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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