Шилкин Домиан Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Шилкин Егор Митрофанов
Мать: Шилкина Наталья Никитина
Бракосочетание
04.02.1853
Жена: Шилкина Наталья Миронова
Рождение ребёнка
21.12.1853
Мать ребёнка: Шилкина Наталья Миронова
Рождение ребёнка
04.03.1855
Дочь: Ефимия Демьянова
Мать ребёнка: Шилкина Наталья Миронова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шилкин Ефим Домианов
Мать ребёнка: Шилкина Наталья Миронова
Рождение ребёнка
01.06.1857
Мать ребёнка: Шилкина Наталья Миронова
Рождение ребёнка
22.01.1859
Мать ребёнка: Шилкина Наталья Миронова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
26.07.1862
Дочь: Евдокия Домианова
Мать ребёнка: Шилкина Наталья Миронова
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Шилкина Наталья Миронова
Рождение ребёнка
11.10.1866
Сын: Шилкин Лука
Мать ребёнка: Шилкина Наталья Миронова
Смерть
Неизвестно