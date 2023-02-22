Шилкин Егор Митрофанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти06.09.1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Бочкарёв Митрофан Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Шилкин Михаил Егоров
Мать ребёнка: Шилкина Наталья Никитина
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шилкин (рубанов - По Браку) Домиан Егорович
Мать ребёнка: Шилкина Наталья Никитина
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Екатерина Егорова
Мать ребёнка: Шилкина Наталья Никитина
Смерть
06.09.1866
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Водянка