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Шилкин Егор Митрофанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

06.09.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Бочкарёв Митрофан Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Шилкин Михаил Егоров

Мать ребёнка: Шилкина Наталья Никитина

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шилкин (рубанов - По Браку) Домиан Егорович

Мать ребёнка: Шилкина Наталья Никитина

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Екатерина Егорова

Мать ребёнка: Шилкина Наталья Никитина

Смерть
06.09.1866
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Водянка