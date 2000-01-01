Шилкина Наталья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Шилкин Михаил Егоров
Отец ребёнка: Шилкин Егор Митрофанов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Шилкин Егор Митрофанов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Екатерина Егорова
Отец ребёнка: Шилкин Егор Митрофанов
Смерть
Неизвестно