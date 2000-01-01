Шилкина Наталья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилкина Наталья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Шилкин Михаил Егоров

Отец ребёнка: Шилкин Егор Митрофанов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шилкин Домиан Егорович

Отец ребёнка: Шилкин Егор Митрофанов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Екатерина Егорова

Отец ребёнка: Шилкин Егор Митрофанов

Смерть
Неизвестно
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