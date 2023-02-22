Шилкин Ефим Домианов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиДо 20.09.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
02.07.1878
Рождение ребёнка
06.06.1879
Сын: Шилкин Пётр Ефимович
Мать ребёнка: Шилкина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
23.12.1880
Дочь: Евгения Ефимовна
Мать ребёнка: Шилкина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
19.08.1883
Мать ребёнка: Шилкина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
10.02.1885
Дочь: Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Шилкина Евдокия Тимофеева
Смерть
До 20.09.1893