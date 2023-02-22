Шилкин Ефим Домианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШилкин Ефим Домианов

Шилкин Ефим Домианов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

До 20.09.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Шилкин (рубанов - По Браку) Домиан Егорович

Мать: Шилкина Наталья Миронова

Бракосочетание
02.07.1878

Жена: Шилкина Евдокия Тимофеева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.06.1879

Сын: Шилкин Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Шилкина Евдокия Тимофеева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.12.1880

Дочь: Евгения Ефимовна

Мать ребёнка: Шилкина Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
19.08.1883

Сын: Шилкин Андриан Ефимович

Мать ребёнка: Шилкина Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
10.02.1885

Дочь: Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Шилкина Евдокия Тимофеева

Смерть
До 20.09.1893
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close