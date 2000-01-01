Шилкин Васса Ивановна
Место рожденияМенщиково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Иванов
Мать: не указана
Менщиково
Бракосочетание
26.01.1886
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
25.08.1889
Дочь: Наталья Игнатьевна
Отец ребёнка: Шилкин Игнат Домианов
с. Селитьба
Рождение ребёнка
15.04.1893
Сын: Шилкин Фёдор Игнатов
Отец ребёнка: Шилкин Игнат Домианов
Рождение ребёнка
03.07.1894
Дочь: Мария Игнатьева
Отец ребёнка: Шилкин Игнат Домианов
с. Селитьба
Рождение ребёнка
02.06.1899
Сын: Шилкин Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Шилкин Игнат Домианов
Рождение ребёнка
19.10.1901
Дочь: Прасковья Игнатьева
Отец ребёнка: Шилкин Игнат Домианов
с. Селитьба
Смерть
Неизвестно