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Шилкин Васса Ивановна

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Место рождения

Менщиково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Иванов

Мать: не указана

Менщиково
Бракосочетание
26.01.1886

Муж: Шилкин Игнат Домианов

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
25.08.1889

Дочь: Наталья Игнатьевна

Отец ребёнка: Шилкин Игнат Домианов

с. Селитьба
Рождение ребёнка
15.04.1893

Сын: Шилкин Фёдор Игнатов

Отец ребёнка: Шилкин Игнат Домианов

Рождение ребёнка
03.07.1894

Дочь: Мария Игнатьева

Отец ребёнка: Шилкин Игнат Домианов

с. Селитьба
Рождение ребёнка
02.06.1899

Сын: Шилкин Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Шилкин Игнат Домианов

Рождение ребёнка
19.10.1901

Дочь: Прасковья Игнатьева

Отец ребёнка: Шилкин Игнат Домианов

с. Селитьба
Смерть
Неизвестно
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