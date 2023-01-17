Поздняков Абрам Миронов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти17.05.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
04.02.1853
Рождение ребёнка
26.01.1854
Мать ребёнка: Позднякова Ирина Потапова
Рождение ребёнка
17.01.1855
Сын: Поздняков Тимофей Абрамович
Мать ребёнка: Позднякова Ирина Потапова
Рождение ребёнка
15.05.1856
Дочь: Илларионова Елена Абрамова
Мать ребёнка: Позднякова Ирина Потапова
Рождение ребёнка
21.10.1858
Мать ребёнка: Позднякова Ирина Потапова
Смерть
17.05.1860
Причина смерти: Чахотка