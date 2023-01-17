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Поздняков Абрам Миронов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

17.05.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Поздняков Мирон Михайлович

Мать: Позднякова Фёкла Андреева

Бракосочетание
04.02.1853

Жена: Позднякова Ирина Потапова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.1854

Мать ребёнка: Позднякова Ирина Потапова

Рождение ребёнка
17.01.1855

Сын: Поздняков Тимофей Абрамович

Мать ребёнка: Позднякова Ирина Потапова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.05.1856

Дочь: Илларионова Елена Абрамова

Мать ребёнка: Позднякова Ирина Потапова

Рождение ребёнка
21.10.1858

Мать ребёнка: Позднякова Ирина Потапова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
17.05.1860
Причина смерти: Чахотка
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