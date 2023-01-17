Поздняков Тимофей Абрамович
Место рождения
Дата рождения17.01.1855
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1855
Отец: Поздняков Абрам Миронов
Бракосочетание
13.01.1875
Рождение ребёнка
24.06.1876
Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
25.02.1880
Сын: Поздняков Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
09.05.1882
Дочь: Елена Тимовеевна
Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
10.06.1886
Сын: Поздняков Леонтий Тимофеевич
Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
11.01.1888
Дочь: Татьяна Тимофеева
Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
06.12.1893
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поздняков Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Михайловна
Смерть
До 1917