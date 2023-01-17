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Поздняков Тимофей Абрамович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.01.1855

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1855

Отец: Поздняков Абрам Миронов

Мать: Позднякова Ирина Потапова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
13.01.1875

Жена: Позднякова Екатерина Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.06.1876

Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.02.1880

Сын: Поздняков Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
09.05.1882

Дочь: Елена Тимовеевна

Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
10.06.1886

Сын: Поздняков Леонтий Тимофеевич

Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
11.01.1888

Дочь: Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.12.1893

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздняков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Михайловна

Смерть
До 1917
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