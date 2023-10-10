Позднякова (Папулина) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти08.03.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
13.01.1875
Рождение ребёнка
24.06.1876
Дочь: Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Поздняков (болунков?) Тимофей Абрамович
Рождение ребёнка
25.02.1880
Сын: Поздняков Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: Поздняков (болунков?) Тимофей Абрамович
Рождение ребёнка
09.05.1882
Дочь: Елена Тимовеевна
Отец ребёнка: Поздняков (болунков?) Тимофей Абрамович
Рождение ребёнка
10.06.1886
Сын: Поздняков Леонтий Тимофеевич
Отец ребёнка: Поздняков (болунков?) Тимофей Абрамович
Рождение ребёнка
11.01.1888
Дочь: Татьяна Тимофеева
Отец ребёнка: Поздняков (болунков?) Тимофей Абрамович
Рождение ребёнка
06.12.1893
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Поздняков (болунков?) Тимофей Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поздняков Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Поздняков (болунков?) Тимофей Абрамович
Смерть
08.03.1917