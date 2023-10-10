Позднякова (Папулина) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова (Папулина) Екатерина Михайловна

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

08.03.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Папулин (аникин) Михаил Семёнович

Мать: Папулина Елена Семёновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
13.01.1875

Муж: Поздняков (болунков?) Тимофей Абрамович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.06.1876

Дочь: Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Поздняков (болунков?) Тимофей Абрамович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.02.1880

Сын: Поздняков Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Поздняков (болунков?) Тимофей Абрамович

Рождение ребёнка
09.05.1882

Дочь: Елена Тимовеевна

Отец ребёнка: Поздняков (болунков?) Тимофей Абрамович

Рождение ребёнка
10.06.1886

Сын: Поздняков Леонтий Тимофеевич

Отец ребёнка: Поздняков (болунков?) Тимофей Абрамович

Рождение ребёнка
11.01.1888

Дочь: Татьяна Тимофеева

Отец ребёнка: Поздняков (болунков?) Тимофей Абрамович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.12.1893

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Поздняков (болунков?) Тимофей Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздняков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Поздняков (болунков?) Тимофей Абрамович

Смерть
08.03.1917
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