Папулина (Сердцова) Елена Семёновна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1844
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
07.10.1845
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Папулин (аникин) Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
03.01.1847
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Папулин (аникин) Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
20.07.1848
Дочь: Марья Михайловна
Отец ребёнка: Папулин (аникин) Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
09.09.1849
Отец ребёнка: Папулин (аникин) Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Позднякова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Папулин (аникин) Михаил Семёнович
Смерть
Неизвестно