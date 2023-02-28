Папулина (Сердцова) Елена Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папулина (Сердцова) Елена Семёновна

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
22.10.1844

Муж: Папулин (аникин) Михаил Семёнович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
07.10.1845

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Папулин (аникин) Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
03.01.1847

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Папулин (аникин) Михаил Семёнович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1848

Дочь: Марья Михайловна

Отец ребёнка: Папулин (аникин) Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
09.09.1849

Сын: Папулин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Папулин (аникин) Михаил Семёнович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Позднякова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Папулин (аникин) Михаил Семёнович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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