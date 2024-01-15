Сердцов Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердцов Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Сердцов Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Папулина (Сердцова) Елена Семёновна

Мать ребёнка: ?

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Лоскутова (Сердцова) Авдотья Семёнова

Мать ребёнка: ?

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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