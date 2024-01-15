Сердцов Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Папулина (Сердцова) Елена Семёновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Лоскутова (Сердцова) Авдотья Семёнова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно