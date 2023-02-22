Вологина (Позднякова) Анна Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
20.12.1853
Дочь: Анастасия Герасимова
Отец ребёнка: Вологин Герасим Петрович
Рождение ребёнка
25.07.1855
Отец ребёнка: Вологин Герасим Петрович
Рождение ребёнка
12.10.1856
Дочь: Настасья Герасимова
Отец ребёнка: Вологин Герасим Петрович
Рождение ребёнка
15.05.1859
Дочь: Елена Герасимова
Отец ребёнка: Вологин Герасим Петрович
Рождение ребёнка
16.07.1861
Отец ребёнка: Вологин Герасим Петрович
Рождение ребёнка
?.08.1864
Дочь: Наталья Герасимова
Отец ребёнка: Вологин Герасим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно