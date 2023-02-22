Вологина (Позднякова) Анна Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологина (Позднякова) Анна Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Поздняков Мирон Михайлович

Мать: Позднякова Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
20.12.1853

Дочь: Анастасия Герасимова

Отец ребёнка: Вологин Герасим Петрович

Рождение ребёнка
25.07.1855

Сын: Вологин Степан Герасимов

Отец ребёнка: Вологин Герасим Петрович

Рождение ребёнка
12.10.1856

Дочь: Настасья Герасимова

Отец ребёнка: Вологин Герасим Петрович

Рождение ребёнка
15.05.1859

Дочь: Елена Герасимова

Отец ребёнка: Вологин Герасим Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.07.1861

Сын: Вологин Иван Герасимов

Отец ребёнка: Вологин Герасим Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.08.1864

Дочь: Наталья Герасимова

Отец ребёнка: Вологин Герасим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вологин Герасим Петрович

Смерть
Неизвестно
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