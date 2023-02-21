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Позднякова Прасковья Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

14.04.1866

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Поздняков Потап Гаврилов

Отец ребёнка: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Акулина Гаврилова

Отец ребёнка: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович

Рождение ребёнка
06.02.1841

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович

Рождение ребёнка
14.04.1843

Дочь: Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.07.1845

Отец ребёнка: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович

Рождение ребёнка
20.01.1847

Дочь: Ксения Гаврилова

Отец ребёнка: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович

Рождение ребёнка
08.06.1849

Отец ребёнка: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович

Рождение ребёнка
04.09.1852

Сын: Поздняков Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.04.1855

Отец ребёнка: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.08.1856

Отец ребёнка: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович

Смерть
14.04.1866
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: горячка
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