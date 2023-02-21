Позднякова Прасковья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти14.04.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Акулина Гаврилова
Отец ребёнка: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович
Рождение ребёнка
06.02.1841
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович
Рождение ребёнка
14.04.1843
Дочь: Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович
Рождение ребёнка
18.07.1845
Рождение ребёнка
20.01.1847
Дочь: Ксения Гаврилова
Отец ребёнка: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович
Рождение ребёнка
08.06.1849
Рождение ребёнка
04.09.1852
Отец ребёнка: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович
Рождение ребёнка
08.04.1855
Рождение ребёнка
16.08.1856
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1866
Причина смерти: горячка