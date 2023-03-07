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Поздняков Иван Гаврилов

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

04.09.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1852

Отец: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович

Мать: Позднякова Прасковья Никифорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
03.11.1871

Жена: Позднякова Матрена Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Поздняков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Позднякова Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
20.06.1875

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Позднякова Матрена Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.09.1876

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Позднякова Матрена Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.07.1879

Дочь: Праскева Иванова

Мать ребёнка: Позднякова Матрена Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
01.10.1882

Жена: Позднякова Анна Павлова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.09.1883

Сын: Поздняков Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Позднякова Анна Павлова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1885

Сын: Поздняков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Позднякова Анна Павлова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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