Поздняков Иван Гаврилов
Место рождения
Дата рождения04.09.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1852
Бракосочетание
03.11.1871
Рождение ребёнка
1872
Сын: Поздняков Андрей Иванович
Мать ребёнка: Позднякова Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
20.06.1875
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Позднякова Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
04.09.1876
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Позднякова Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
28.07.1879
Дочь: Праскева Иванова
Мать ребёнка: Позднякова Матрена Михайловна
Бракосочетание
01.10.1882
Жена: Позднякова Анна Павлова
Рождение ребёнка
10.09.1883
Мать ребёнка: Позднякова Анна Павлова
Рождение ребёнка
01.09.1885
Сын: Поздняков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Позднякова Анна Павлова
Смерть
Неизвестно