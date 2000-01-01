Позднякова (Лугина) Анна Павлова
Место рожденияд.Алексеевка, Нижегородский уезд
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Лугин Павел Яковлев
Мать: не указана
д.Алексеевка, Нижегородский уезд
Рождение ребёнка
1872
Сын: Поздняков Андрей Иванович
Отец ребёнка: Поздняков Иван Гаврилов
Бракосочетание
01.10.1882
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
10.09.1883
Отец ребёнка: Поздняков Иван Гаврилов
с,Селитьба
Рождение ребёнка
01.09.1885
Сын: Поздняков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Поздняков Иван Гаврилов
c Селитьба
Смерть
Неизвестно