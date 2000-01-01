Позднякова (Лугина) Анна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова (Лугина) Анна Павлова

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Место рождения

д.Алексеевка, Нижегородский уезд

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Лугин Павел Яковлев

Мать: не указана

д.Алексеевка, Нижегородский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Поздняков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Поздняков Иван Гаврилов

Бракосочетание
01.10.1882

Муж: Поздняков Иван Гаврилов

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
10.09.1883

Сын: Поздняков Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Поздняков Иван Гаврилов

с,Селитьба
Рождение ребёнка
01.09.1885

Сын: Поздняков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Поздняков Иван Гаврилов

c Селитьба
Смерть
Неизвестно
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