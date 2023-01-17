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Поздняков Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

10.08.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Поздняков Иван Гаврилов

Мать: Позднякова Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Поздняков Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Позднякова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
05.06.1898

Дочь: Мартынова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Позднякова Евгения Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
10.08.1900
Причина смерти: От ран
Рождение ребёнка
17.03.1901

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Позднякова Евгения Ивановна

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