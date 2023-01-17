Поздняков Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти10.08.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
1895
Сын: Поздняков Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Позднякова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1898
Дочь: Мартынова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Позднякова Евгения Ивановна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
10.08.1900
Причина смерти: От ран
Рождение ребёнка
17.03.1901
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Позднякова Евгения Ивановна