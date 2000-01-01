Позднякова (Вершинина) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова (Вершинина) Евгения Ивановна

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Место рождения

Бочиха

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Вершинин Иван Михайлович

Мать: не указана

Бочиха
Рождение ребёнка
1895

Сын: Поздняков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Поздняков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
05.06.1898

Дочь: Мартынова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Поздняков Андрей Иванович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
17.03.1901

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Поздняков Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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