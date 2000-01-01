Позднякова (Вершинина) Евгения Ивановна
Место рожденияБочиха
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Вершинин Иван Михайлович
Мать: не указана
Бочиха
Рождение ребёнка
1895
Сын: Поздняков Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Поздняков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1898
Дочь: Мартынова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Поздняков Андрей Иванович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
17.03.1901
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Поздняков Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно