Поздняков Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Позднякова Аксинья Егоровна
Рождение ребёнка
26.02.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Позднякова Аксинья Егоровна
Образование
Неизвестно
Читает
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашенкова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Позднякова Аксинья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно