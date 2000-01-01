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Поздняков Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Поздняков Андрей Иванович

Мать: Позднякова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Позднякова Аксинья Егоровна

Рождение ребёнка
26.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Позднякова Аксинья Егоровна

Образование
Неизвестно
Читает
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашенкова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Позднякова Аксинья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднякова Аксинья Егоровна

Смерть
Неизвестно
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