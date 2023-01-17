Позднякова (Кальмина) Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова (Кальмина) Матрена Михайловна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.10.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1848

Отец: Кальмин Михаил Козьмин

Мать: Кальмина Марья Потапова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
03.11.1871

Муж: Поздняков Иван Гаврилов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Поздняков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Поздняков Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
20.06.1875

Отец ребёнка: Поздняков Иван Гаврилов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.09.1876

Отец ребёнка: Поздняков Иван Гаврилов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.07.1879

Дочь: Праскева Иванова

Отец ребёнка: Поздняков Иван Гаврилов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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