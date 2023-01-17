Позднякова (Кальмина) Матрена Михайловна
Место рождения
Дата рождения30.10.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1848
Отец: Кальмин Михаил Козьмин
Мать: Кальмина Марья Потапова
Бракосочетание
03.11.1871
Рождение ребёнка
1872
Сын: Поздняков Андрей Иванович
Отец ребёнка: Поздняков Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
20.06.1875
Отец ребёнка: Поздняков Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
04.09.1876
Отец ребёнка: Поздняков Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
28.07.1879
Дочь: Праскева Иванова
Отец ребёнка: Поздняков Иван Гаврилов
Смерть
Неизвестно