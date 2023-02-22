Поздняков Потап Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
05.02.1854
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Потапова
Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Филиппова
Рождение ребёнка
01.10.1860
Сын: Поздняков Андрей Потапович
Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Филиппова
Рождение ребёнка
01.07.1867
Дочь: Марфа Потапова
Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Филиппова
Рождение ребёнка
05.11.1873
Дочь: Матрона Потапова
Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Филиппова
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно