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Поздняков Потап Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Поздняков Гаврила (Герасим) Михайлович

Мать: Позднякова Прасковья Никифорова

Бракосочетание
05.02.1854

Жена: Позднякова Екатерина Филиппова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Потапова

Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Филиппова

Рождение ребёнка
01.10.1860

Сын: Поздняков Андрей Потапович

Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Филиппова

Рождение ребёнка
01.07.1867

Дочь: Марфа Потапова

Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Филиппова

Рождение ребёнка
05.11.1873

Дочь: Матрона Потапова

Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Филиппова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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