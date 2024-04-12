Максимова (Титова) Дарья Егоровна (Георгиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Титова) Дарья Егоровна (Георгиевна)

Место рождения

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

31.?.?

Дата смерти

18.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.?.?

Отец: Титов Егор (Георгий) (И) родионович

Мать: Титова Анисия Никоноровна

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
26.07.1909

Муж: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
24.07.1910

Дочь: Максимова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 18.02.1912

Сын: Максимов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.02.1914

Сын: Максимов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич

Оренбургская губерния, д. Хорошиловка
Рождение ребёнка
06.01.1916

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Максимов Анатолий

Отец ребёнка: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.02.1927

Сын: Максимов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич

Смерть
18.10.1983
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