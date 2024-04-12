Максимова (Титова) Дарья Егоровна (Георгиевна)
Место рождения
Дата рождения31.?.?
Дата смерти18.10.1983
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.?.?
Бракосочетание
26.07.1909
Рождение ребёнка
24.07.1910
Дочь: Максимова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 18.02.1912
Сын: Максимов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.02.1914
Сын: Максимов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич
Оренбургская губерния, д. Хорошиловка
Рождение ребёнка
06.01.1916
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Максимов Анатолий
Отец ребёнка: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.02.1927
Сын: Максимов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич
Смерть
18.10.1983