Титов Егор (Георгий) (И) родионович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мария Егоровна (Георгиевна)
Мать ребёнка: Титова Анисия Никоноровна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Зиновия Егоровна (Георгиевна)
Мать ребёнка: Титова Анисия Никоноровна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Титов Иван Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Титова Анисия Никоноровна
Рождение ребёнка
31.?.?
Дочь: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)
Мать ребёнка: Титова Анисия Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спирина Ирина Егоровна (Георгиевна)
Мать ребёнка: Титова Анисия Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Михаил Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Титова Анисия Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спирина Матрёна Егоровна (Георгиевна)
Мать ребёнка: Титова Анисия Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Василий Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Титова Анисия Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яшникова ?
Мать ребёнка: Титова Анисия Никоноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно