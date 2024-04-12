Титов Егор (Георгий) (И) родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Егор (Георгий) (И) родионович

Место рождения

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титов (И) родион Иванович

Мать: Титова Ирина Спиридоновна

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мария Егоровна (Георгиевна)

Мать ребёнка: Титова Анисия Никоноровна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Зиновия Егоровна (Георгиевна)

Мать ребёнка: Титова Анисия Никоноровна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Титов Иван Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: Титова Анисия Никоноровна

Рождение ребёнка
31.?.?

Дочь: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)

Мать ребёнка: Титова Анисия Никоноровна

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спирина Ирина Егоровна (Георгиевна)

Мать ребёнка: Титова Анисия Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Михаил Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: Титова Анисия Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спирина Матрёна Егоровна (Георгиевна)

Мать ребёнка: Титова Анисия Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Василий Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: Титова Анисия Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яшникова ?

Мать ребёнка: Титова Анисия Никоноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Анисия Никоноровна

Смерть
Неизвестно
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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