Титова Ирина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Ирина Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Надежда Иродионовна

Отец ребёнка: Титов (И) родион Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Егор (Георгий) (И) родионович

Отец ребёнка: Титов (И) родион Иванович

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Иван (И) родионович

Отец ребёнка: Титов (И) родион Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов (И) родион Иванович

Смерть
Неизвестно
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