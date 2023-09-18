Титова Ирина Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Надежда Иродионовна
Отец ребёнка: Титов (И) родион Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Егор (Георгий) (И) родионович
Отец ребёнка: Титов (И) родион Иванович
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Иван (И) родионович
Отец ребёнка: Титов (И) родион Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно