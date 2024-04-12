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Титов (И) родион Иванович

Место рождения

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Титов Иван

Мать: Титова Анна Дмитриевна

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Надежда Иродионовна

Мать ребёнка: Титова Ирина Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Егор (Георгий) (И) родионович

Мать ребёнка: Титова Ирина Спиридоновна

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Иван (И) родионович

Мать ребёнка: Титова Ирина Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Ирина Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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