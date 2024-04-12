Титов (И) родион Иванович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Титов Иван
Мать: Титова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Надежда Иродионовна
Мать ребёнка: Титова Ирина Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Егор (Георгий) (И) родионович
Мать ребёнка: Титова Ирина Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Иван (И) родионович
Мать ребёнка: Титова Ирина Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно