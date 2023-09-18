Титова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Титов Иван

Рождение ребёнка
1808

Сын: Титов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван

Рождение ребёнка
1809

Сын: Титов Егор Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Титов Иван

Рождение ребёнка
1815

Сын: Титов (И) родион Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Титов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван

Рождение ребёнка
1822

Сын: Титов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Титов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Иван

Смерть
Неизвестно
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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