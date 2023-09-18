Титова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Титов Иван
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Титов Иван
Рождение ребёнка
1809
Сын: Титов Егор Иванович
Отец ребёнка: Титов Иван
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Титов Иван
Рождение ребёнка
1815
Сын: Титов (И) родион Иванович
Отец ребёнка: Титов Иван
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Титов Иван
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Титов Иван
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Титов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Иван
Смерть
Неизвестно