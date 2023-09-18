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(Титова) Мавра Ивановна
(Титова) Мавра Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Титов Иван
1780 г.р.
Мать
Титова Анна Дмитриевна
1779 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
Титов Иван
Мать:
Титова Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно
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