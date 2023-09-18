Титов Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Титов Иван
Мать: Титова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Леонтьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно