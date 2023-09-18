Титов Леонтий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитов Леонтий Иванович

Титов Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Титов Иван

Мать: Титова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Леонтьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Степан Леонтьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close