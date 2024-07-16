Титова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Степан Леонтьевич

Отец ребёнка: Титов Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Титов Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мурунова Марина Леонтьевна

Отец ребёнка: Титов Леонтий Иванович

Смерть
Неизвестно

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