Титова Анисия Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Дочь: Мария Егоровна (Георгиевна)
Отец ребёнка: Титов Егор (Георгий) (И) родионович
Дочь: Зиновия Егоровна (Георгиевна)
Отец ребёнка: Титов Егор (Георгий) (И) родионович
Сын: Титов Иван Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Титов Егор (Георгий) (И) родионович
Дочь: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)
Отец ребёнка: Титов Егор (Георгий) (И) родионович
Дочь: Спирина Ирина Егоровна (Георгиевна)
Отец ребёнка: Титов Егор (Георгий) (И) родионович
Сын: Титов Михаил Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Титов Егор (Георгий) (И) родионович
Дочь: Спирина Матрёна Егоровна (Георгиевна)
Отец ребёнка: Титов Егор (Георгий) (И) родионович
Сын: Титов Василий Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Титов Егор (Георгий) (И) родионович
Дочь: Яшникова ?
Отец ребёнка: Титов Егор (Георгий) (И) родионович