Титова Анисия Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитова Анисия Никоноровна

Титова Анисия Никоноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мешков Никанор Леонтьев

Мать: Мешкова Феврония Емельянова (Мелентьева)

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мария Егоровна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Титов Егор (Георгий) (И) родионович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Зиновия Егоровна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Титов Егор (Георгий) (И) родионович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Титов Иван Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Титов Егор (Георгий) (И) родионович

Рождение ребёнка
31.?.?

Дочь: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Титов Егор (Георгий) (И) родионович

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спирина Ирина Егоровна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Титов Егор (Георгий) (И) родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Михаил Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Титов Егор (Георгий) (И) родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спирина Матрёна Егоровна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Титов Егор (Георгий) (И) родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Василий Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Титов Егор (Георгий) (И) родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яшникова ?

Отец ребёнка: Титов Егор (Георгий) (И) родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Егор (Георгий) (И) родионович

Смерть
Неизвестно
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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