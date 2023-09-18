Титов Василий Егорович (Георгиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Василий Егорович (Георгиевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титов Егор (Георгий) (И) родионович

Мать: Титова Анисия Никоноровна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Титов Андриян Васильевич

Мать ребёнка: Титова Зиновия Васильевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Титова Зиновия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Акилина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Зиновия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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