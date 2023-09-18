Титов Василий Егорович (Георгиевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Титова Зиновия Васильевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Титова Зиновия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно