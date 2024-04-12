Максимов (Ионов?) Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов (Ионов?) Василий Тимофеевич

Место рождения

Васюнино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

08.12.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Максимов Тимофей

Мать: не указана

Васюнино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
26.07.1909

Жена: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
24.07.1910

Дочь: Максимова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
Около 18.02.1912

Сын: Максимов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
05.02.1914

Сын: Максимов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)

Оренбургская губерния, д. Хорошиловка
Рождение ребёнка
06.01.1916

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
1922

Сын: Максимов Анатолий

Мать ребёнка: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.02.1927

Сын: Максимов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)

Смерть
08.12.1963
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