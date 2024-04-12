Максимов (Ионов?) Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти08.12.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Максимов Тимофей
Бракосочетание
26.07.1909
Рождение ребёнка
24.07.1910
Дочь: Максимова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
Около 18.02.1912
Сын: Максимов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
05.02.1914
Сын: Максимов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)
Оренбургская губерния, д. Хорошиловка
Рождение ребёнка
06.01.1916
Дочь: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
1922
Сын: Максимов Анатолий
Мать ребёнка: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
25.02.1927
Сын: Максимов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)
Смерть
08.12.1963