Максимова (Максимова) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1910
Дата смерти26.12.1996
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1910
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Вильянова Нина
Отец ребёнка: Пономарев Александр
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Сахута Галина
Отец ребёнка: Пономарев Александр
Рождение ребёнка
15.01.1942
Сын: Пономарев Евгений
Отец ребёнка: Пономарев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономарев Александр
Смерть
26.12.1996