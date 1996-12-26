Максимова (Максимова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимова (Максимова) Елена Васильевна

Максимова (Максимова) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1910

Дата смерти

26.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1910

Отец: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич

Мать: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Вильянова Нина

Отец ребёнка: Пономарев Александр

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Сахута Галина

Отец ребёнка: Пономарев Александр

Рождение ребёнка
15.01.1942

Сын: Пономарев Евгений

Отец ребёнка: Пономарев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Александр

Смерть
26.12.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close