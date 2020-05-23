Вильянова (Пономарева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильянова (Пономарева) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

23.05.2020

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Пономарев Александр

Мать: Максимова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильянов Владимир

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильянов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вильянов Владимир

Смерть
23.05.2020
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