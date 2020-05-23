Вильянова (Пономарева) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти23.05.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Пономарев Александр
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вильянов Владимир
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вильянов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вильянов Владимир
Смерть
23.05.2020