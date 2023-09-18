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Пономарев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Пономарев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Вильянова Нина

Мать ребёнка: Максимова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Сахута Галина

Мать ребёнка: Максимова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
15.01.1942

Сын: Пономарев Евгений

Мать ребёнка: Максимова Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Елена Васильевна

Смерть
1942
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