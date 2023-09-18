Пономарев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Пономарев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Вильянова Нина
Мать ребёнка: Максимова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Сахута Галина
Мать ребёнка: Максимова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
15.01.1942
Сын: Пономарев Евгений
Мать ребёнка: Максимова Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942