Вильянов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильянов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Около 2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Вильянов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильянова Нина

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильянова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вильянова Нина

Смерть
Около 2016
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