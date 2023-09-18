Вильянов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиОколо 2016
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Вильянов Василий
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вильянова Нина
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вильянова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вильянова Нина
Смерть
Около 2016