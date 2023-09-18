Сахута (Пономарева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахута (Пономарева) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Пономарев Александр

Мать: Максимова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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