Пономарев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1942

Дата смерти

14.06.2020

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1942

Отец: Пономарев Александр

Мать: Максимова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.06.2020
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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