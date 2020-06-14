Пономарев Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1942
Дата смерти14.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1942
Отец: Пономарев Александр
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.06.2020
Ангарск, Ангарское, Иркутская область