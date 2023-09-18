Максимов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Сын: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич
Васюнино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов (ионов?) Георгий Тимофеевич
Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов (ионов?) Гавриил Тимофеевич
Владимирская область, Россия
Смерть
Неизвестно