Максимов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Васюнино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: не указана

Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов (ионов?) Георгий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов (ионов?) Гавриил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Владимирская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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