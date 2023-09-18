Максимов (Ионов?) Георгий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов (Ионов?) Георгий Тимофеевич

Место рождения

Владимирская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1917 по 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максимов Тимофей

Мать: не указана

Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
15.08.1913

Дочь: Ульяна Георгиевна

Мать ребёнка: Максимова (ионова?) Елена Павловна

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова (ионова?) Елена Павловна

Смерть
С 1917 по 1923
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