Максимов (Ионов?) Георгий Тимофеевич
Место рожденияВладимирская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1917 по 1923
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максимов Тимофей
Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
15.08.1913
Дочь: Ульяна Георгиевна
Мать ребёнка: Максимова (ионова?) Елена Павловна
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1917 по 1923