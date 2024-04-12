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Максимов Алексей Васильевич

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Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

25.02.1927

Дата смерти

25.09.1989

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1927

Отец: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич

Мать: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
?.05.1952

Жена: скрыто настройками приватности

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
25.09.1989
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