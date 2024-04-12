Максимов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.02.1927
Дата смерти25.09.1989
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1927
Бракосочетание
?.05.1952
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
25.09.1989